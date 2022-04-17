شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي يقود هجوم المصري فى التشكيل المتوقع أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي المصري، فى العاشرة مساءً، نظيره نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، فى اللقاء الذىي يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن انتصار مطمئن قبل موقعة الإياب في المغرب لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويدخل النادي المصري هذا اللقاء منتشياً، بعد الفوز الأخير الذي حققه فى بطولة الدوري العام على حساب النادي الأهلي بهدف نظيف، ليوقف انتصارات الفريق الأحمر في المسابقة المحلية، حيث حرص مجلس إدارة النادي على صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب ذلك الفوز.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، فريد شوقي، ياسر حمد وأحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسن علي، هيثم العيوني، محمد جريندو وعمرو موسى، وخط الهجوم: الياس جلاصي وعمرو مرعي.

التقى النادي المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال 4 مباريات سابقة، فاز المصري فى مباراة واحدة وخسر أخرى، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، وسجل لاعبو النادي المصري 3 أهداف في شباك نهضة بركان فيما أحرز لاعبو الفريق المغربي 3 أهداف أيضاً في شباك المصري.

من جانبه، حذر معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، من استقبال أي أهداف خاصة في الدقائق الأولى من اللقاء حتى لا يكون اللاعبون تحت ضغط التعويض، مشدداً على أهمية استغلال الفرص أمام الفريق المغربي للتسجيل، مؤكداً أن اللقاء سيلعب على التفاصيل الصغيرة ويحتاج إلى الحسم في موقعة الأسكندرية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.

ويقود المباراة، حكم الساحة المالي، "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.