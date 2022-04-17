شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يصطحب على معلول فى رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال ،رضا شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى .



رضا شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين أكثر من اسم لتدريب المنتخب الأولمبي فى المرحلة المقبلة، ودخل ضمن المرشحين فى الوقت الحالى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، وأسامة نبيه مدرب عام نادى الزمالك، وربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد فى اجتماعه المقبل.

الأهلي يصطحب على معلول في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

يحدد الاختبار الطبى موقف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق فى مواجهة الدورى المقبلة أمام الاتحاد الإسكندرى فى ظل إصابته الأخيرة.

محمد الأمين يكشف عن تعيين لجنة لإدارة اتحاد اليد الأسيوع المقبل

كشف محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، عن عدد من الملفات المهمة التي تخص الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأمين أن الأسبوع الجارى سيشهد تعيين لجنة لإدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة، حيث ينتظر الاتحاد المصرى قرار الاتحاد الدولي في هذا الشأن.

الأهلي يدرس العودة من المغرب بطائرة خاصة رغم السفر عبر طيران عادى

يدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

موعد تجمع لاعبى الزمالك للسفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

يتجمع لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك ظهر غد، الاثنين، استعداداً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد فى الدوري الممتاز.