شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. إسلام عادل: شخصية بكار هادفة للكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستالجيا النجوم هو إسلام عادل لاعب الأهلى والمقاصة السابق، ومديرالكرة والمدرب الحالى للمقاصة.

قال إسلام عادل لاعب الأهلى السابق، إن شخصية بكار من أكثر الشخصيات الرمضانية التى يحبها، لأنه يمثل له شهر رمضان قديما وحديثا، خاصة أن حلقاته هادفة للصغار والكبار، وتربى عليها مختلف الفئات العمرية.

تحكى قصة بكار عن طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة.