شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل لثمن نهائي كأس العالم لسلاح الشيش رجال بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل علاء أبو القاسم إلى ثمن النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، والتي تستضيفها بلجراد عاصمة صربيا فى الفترة من 16 حتى 18 أبريل الجاري. وفاز علاء أبو القاسم في دور الـ 32 على لاعب الدنمارك بنتيجة 15-10.

واستهل أبو القاسم مشواره فى البطولة بمواجهة لاعب النمسا مورتز ليشنير في دور ال 64 الرئيسي بنتيجة 15-9.

ويلتقي أبو القاسم مع الإيطالي جيورجيو أفولا في دور ثمن النهائي، والمقرر انطلاقه فى الساعة الـ 3:45 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وانطلقت أمس منافسات الفردي بمشاركة 148، وتستمر منافسات الفردي اليوم بدايةً من دور ال 64 الرئيسي حتى النهائي، ثم تبدأ منافسات الفرق يوم الاثنين الموافق 18 أبريل بمشاركة 28 فريق.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلا من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.