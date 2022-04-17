شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الاختبار الطبى موقف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق فى مواجهة الدورى المقبلة أمام الاتحاد الإسكندرى فى ظل إصابته الأخيرة.

ويعانى عبد الغنى من إصابة بكدمة قوية فى القدم لحقت به خلال مباراة فاركو الأخيرة بمسابقة الدوري، أبعدته عن تدريبات الفريق.

ويتجمع لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك ظهر غد، الاثنين، استعداداً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد فى الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي فى التاسعة مساءً على ملعب فندق الإقامة، ومن بعدها ستكون هناك محاضرة فنية من جانب الجهاز الفني للاعبين بقيادة جوسفالدو فيريرا للحديث عن خطته للقاء زعيم الثغر.

واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات الجمعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وخاص الفريق تدريبه في الرابعة عصرا أمس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.