شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر خلفا لكيروش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش، وتترقب الجماهير المصرية موعد ظهور جلال مع الفراعنة.



س : متى أعلن اتحاد الكرة تعيين ايهاب جلال مدربا للمنتخب؟ س : متى أعلن اتحاد الكرة تعيين ايهاب جلال مدربا للمنتخب؟ ج : أعلن اتحاد الكرة تكليف ايهاب جلال بتدريب المنتخب الثلاثاء الماضي عقب اجتماع مجلس الجبلاية.

س : متى يقدم اتحاد الكرة ايهاب جلال لوسائل الإعلام؟ ج: عقب مباراتى بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بالكونفدرالية ، أي بعد يوم 24 أبريل الجارى وهو موعد مباراة الإياب.

س : متى يظهر ايهاب جلال مع منتخب مصر؟ ج : يسجل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر ، الظهور الأول له مع الفراعنة فى تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023 ، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له فى التصفيات فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

س : هل أعلن الكاف مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 ؟ ج : أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية"كوت ديفوار 2023” ،علي أن تقام القرعة يوم الثلاثاء الموافق 19أبريل الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وذكر الكاف أنه من المقرر إقامة الجولتين الأولي و الثانية في الفترة من 30 مايو حتي 14يونيو من العام الحالي ، و الجولتين الثالثة والرابعة تقرر إقامتهما في الفترة من 19حتي 27سبتمبر ، علي أن تقام أخر جولتين في الفترة من 20مارس حتي 28من نفس الشهر من العام المقبل 2023.