شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة الثانية من الدورة الرمضانية لليوم السابع برعاية أبوحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدورة الرمضانية لليوم السابع على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى والتى يستضيفها خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

الأحد 17 أبريل 16رمضان

1= باريس X النسور.. الساعه... 10.30...ملعب B

2= الأبطال X الجمهورية الجديدة..10.30..ملعب A

3= موحوداث Xالاسباني 11.00..ملعب B...

4= حياة كريمه X الاخبار.. .. الساعة 11.00....ملعب A...

الدورة الرمضانية يشارك فيها 16 فريقا من الزملاء الصحفيين بالأقسام المختلفة للجريدة وبينهم فريق أبوحتة راعى البطولة.

ويشارك في البطولة 16 فريقا هي: الأبطال، والعائدون، وباريس والإسبانى، ومو حوادث، والنسور، والنجوم، وحياة كريمة، والأخبار، وتروجان، والكبير أوى، والجمهورية الجديدة والبرنس، وأبوحتة، ومان 7، وتوك شو.

وجاءت نتائج اليوم الأول للدورة كالتالي ..

أبو حتة 5 × 2 مان 7

الكبير أووى 0 × 1 الأبطال

الاخبار 0 × 3 تروجان

العائدون 0 × 0 توك شو

الجمهورية الجديدة 1 × 0 البرنس

النجوم 9 × 1 حياة كريمة

باريس 5 × 0 موحوادث

الاسبانى 0 × 0 النسور

وافتتح الدورة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادة التحرير بالمؤسسة ومسئولو شركة أبو حتة راعى البطولة .