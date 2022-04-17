شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. سيد معوض يتزوج ابنة نجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة نسب جمعت سيد معوض ظهير أيسر الأهلى السابق برمضان السيد لاعب الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لبتروجت، حيث تزوج معوض من ابنة نجم الأهلي، وأنجب عمر سيد معوض، الذى يلعب حالياً فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتوقع له الكثير من مدربيه مستقبلاً واعداً ربما يفوق والده فى المستقبل.