شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. سيد معوض يتزوج ابنة نجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
علاقة نسب جمعت سيد معوض ظهير أيسر الأهلى السابق برمضان السيد لاعب الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لبتروجت، حيث تزوج معوض من ابنة نجم الأهلي، وأنجب عمر سيد معوض، الذى يلعب حالياً فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتوقع له الكثير من مدربيه مستقبلاً واعداً ربما يفوق والده فى المستقبل.
بدأ سيد معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.
مع النادى الأهلي شارك سيد معوض فى كأس العالم للأندية 2008 و 2012، كما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات ، وشارك مع منتخب فى كأس العالم للقارات 2009 وتوج مع الفراعنة بكأس الامم الافريقية عامى 2008 و2010.
لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدفا وحيدا أيضًا .
وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات وعلى المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.
وبعد مرور فترة من اعتزاله اختاره حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي تولى المسئولية بعد رحيل الهولندي مارتن يول 2016 ، ليساهم في حصد المارد الاحمر لثلاثية تاريخية في الدوري وكأس مصر والسوبر ، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ثم حافظ على لقب الدوري قبل أن يقدم استقالته مع باقي الجهاز الفنى.