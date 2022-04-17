شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباريات نصف نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات الدور نصف النهائي من دورى كرة السلة رجال، والمقرر إقامته فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في التاسعة مساءً بدلا من الثامنة والنصف، على أن تقام المباراة الثانية فى الحادية عشرة مساءً.

وكانت اللجنة قد أعلنت من قبل إقامة المباريات فى الثامنة والنصف والحادية عشرة مساءً، حيث تقام مباراة الزمالك الأولى والثالثة والخامسة فى الثامنة والنصف، وتقام مباريات الأهلى الأولى والثالثة والخامسة فى الحادية عشرة مساءً، ولكن بعد تعديل الموعد أصبحت المباراة الأولى في التاسعة وليس الثامنة و النصف.

وتقام المباريات بنظام BEST OF 5 ، بأن يلتقى الفريقان 5 مواجهات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى.

وصعد الأهلى والاتحاد السكندرى والجزيرة والزمالك للدور نصف النهائى، وتقام المباريات فى صالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاء الجدول بعد التعديل كالتالى..