شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني المنافس الـ 95 للإسماعيلي فى البطولات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على إيسترن كومباني مساء غد الاثنين بملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد فريق إيسترن كومباني هو المنافس الـ95 للإسماعيلي خلال المسابقات المحلية المختلفة، والـ 71 ضمن منافسات البطولة الحالية التى انطلقت موسم 48 / 49.

وسبق وواجه الدراويش 70 فريقًا خلال هذه المسابقة من أصل 75 فريقًا ليس من بينهم مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس بجانب إيسترن كومباني المنافس القادم.

وكان الإسماعيلي قد لعب ضد 23 فريقًا ضمن منافسات الدورى العام ” فقط ” وهم ” اتحاد الشرطة وأسمنت أسيوط وأسمنت السويس والبنك الأهلي والإنتاج الحربي والجونة والمريخ والنصر للتعدين واليونان وإنبي وبترول أسيوط وسيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين وجوت بلبيس وسكة حديد سوهاج ومزارع دينا ومصر للمقاصة ومصنع 36 حربي ومنتخب السويس ونجوم المستقبل ونسيج حلوان وفيوتشر وفاركو “.

كما واجه 23 فريقًا من أصل 70 فريقًا ” فقط ” خلال المسابقة المحلية الأقدم في التاريخ ليس بينهم الفيوم وهم ” اسكان مدينة نصر والإعلاميين والبحيرة والحديد والصلب والرباط والأنوار والصيد والنيل للأدوية والواسطى وأوليمبى الإسماعيلية وبسيون وستيا وشبان قنا وشربين وشرطة قناة السويس وشركة المياه وعرب الرمل وعمال المنصورة وغزل شبين وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات ومصنع 18 حربي وناصر الفكرية ونهضة السويس.