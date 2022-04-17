شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب عصر اليوم استعداداً لمباراة الإياب أمام الرجاء بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، مراناً باستاد التتش استعداداً لمباراة الرجاء المغربي الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف أمس فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وقرر الجهاز الفني للفريق إقامة مران عصر اليوم بالتتش دون الحصول على راحة بعد مباراة الذهاب أمام الرجاء أمس باستاد الأهلي والسلام.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق فى رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن مباراة الذهاب أمس بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، وفضّل الجهاز الفني عدم المُجازفة بـ على معلول فى لقاء الذهاب حتى لا تتفاقم الإصابة وليكون جاهزًا للمشاركة في لقاء العودة.

ويسافر الأهلي للمغرب بعد غد، الثلاثاء، لخوض مباراة العودة أمام الرجاء والتى ستقام في الثانية عشر من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري.