شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بدر بانون آخرهن.. نجوم كرة فى مرمى الأزمات بسبب "المدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زوجة لاعب كرة" ليست مهمة سهلة على الإطلاق لأى امرأة، خاصة أنه يتم الربط بين كل ما تقوم به فى حياتها وبين ما يدور فى الوسط الرياضى كونها زوجة "لاعب مهم"، وما شهدته الساعات الماضية من زوجة بدر بانون لاعب الأهلى عقب مباراة الفريق الأحمر مع الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا و انتقادها أحد القرارات التحكيمية من خلال السوشيال ميديا خير دليل على ذلك، حتى خرجت للرد على منتقديها.

غزلان زوجة بدر بانون نشرت عقب مباراة الأهلى والرجاء ستورى عبر موقع تبادل الصور إنستجرام تنتقد فيه ركلة الجزاء التى احتسبت للأهلى وكتبت، "الخبث التحكيمي مازال مستمراً"، وهو ما وضعها فى مرمى انتقادات الجماهير، خاصة أن زوجها لاعب فى الأهلى، وهو ما تداركته غزلان وسارعت بحذف المنشور، وخرجت للرد والتأكيد أنها لا تقبل التشكيك فى انتمائها للفريق المغربى.



غزلان

وسبق غزلان زوجة أكثر من لاعب على رأسهن زوجة محمود علاء والتي دائما تدعم زوجها عبر السوشيال ميديا، ولكن فى إحدى المرات تسببت فى أزمات مع غيرها بسبب زوجها والرياضة. وعقب مباراة الزمالك أمام الأهلى والتي فاز فيها الأحمر خرج إبراهيم سعيد منتقدا محمود علاء ومستواه فى اللقاء، لترد عليه زوجة علاء عبر السوشيال ميديا وكتبت بوست قالت فيه: "لي تعليق على واحد مريض مش وراه حاجة يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش،، عايزة اقولك على حاجة انت تاريخك اي اصلا جنب محمود ممكن نقارن بالأرقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبالك تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحاضنه كمان اتكلم على الفرقة كلها وأخطاء الفرقة كلها كفاية مرض نفسي وقرف بقي".



زوجة محمود علاء

ولم يصمت هيما على ذلك بل رد عليها بعنف، ثم عادت لتدعم زوجها قائلة: "والله اعرف ان في ست تبقى ممشية بيتها وبميت راجل إنما راجل يقوم بدور الستات دي اللي غريبة عليا شويتين عالاقل انا واحدة محافظة على بيتها وجوزها وأولادها وعارفة اللي ليا واللي عليا ومحافظة على بيتي وجوزي الدور والباقي على اللي اتاخذ على قفاه من مراته وهربت منه.. عارفة ان البلوك بيضايق والله معذور".



يارا نعوم

يارا نعوم أيضا تنضم لقائمة زوجات اللاعبين ممن تسببن فى أزمات أو كن شرارة التراشق مع الجمهور أو الجهاز الفني، وبالتحديد عندما خاض الأهلى مباراة ودية مع روما فانتقدت يارا مارتن يول وسياسته فى اختيار اللاعبين، لاستبعاد متعب من المشاركة في اللقاء والذى انتهى بفوز الأهلى 4/3.

ونشرت يارا نعوم عبر صفحتها بالسوشيال ميديا تنتقد اختيارات مارتن يول، وأن متعب لايمكنه أن يشارك أكثر من 10 دقائق، وأن زوجها لم يكن محجوز له تذكرة عودة مع الفريق.

ولاقى انتقاد يارا ردود أفعال غاضبة فى الأهلى لاسيما أنها كشفت كواليس تعرض زوجها لمحاولات تطفيش وتجاهل لتاريخه الكبير خلال 13 عاماً .