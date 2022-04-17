شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس العودة من المغرب بطائرة خاصة رغم السفر عبر طيران عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

ويسافر الأهلي للمغرب صباح بعد غد الثلاثاء، لمواجهة الرجاء الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بصعوبة بالغة على الرجاء المغربي أمس، السبت، بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو النادي على مدار الأيام الماضية إجراءات السفر للمغرب عبر خطوط الطيران العادية، على أن تتم العودة عبر طائرة خاصة حسب الاتفاقات التى تتم حالياً، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الفريق سيعود بطائرة خاصة.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن مباراة الذهاب أمس، السبت، بين الأهلي والرجاء بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة.

وفضّل الجهاز الفني عدم المُجازفة بـ على معلول فى لقاء الذهاب حتى لا تتفاقم الإصابة وليكون جاهزًا للمشاركة في لقاء العودة.