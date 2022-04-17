شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات فى مهب الريح.. تراجع المستوى يكشف معاناة دكة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة مخيبة لعشاق القلعة الحمراء، فعلى الرغم من تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لتطمئن جماهير الفريق الأحمر قبل موقعة الإياب فى الدار البيضاء، خاصة أن الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة خلال المباراة ولم يستغل النقص العددى للاعبي الرجاء بعد طرد مدافع الفريق المغربي.

ونظراً لضعف الحلول الفنية التى دفع بها موسيماني مع مرور الوقت، كشفت نتيجة مباراة الرجاء ضعف دكة البدلاء في الأهلي، فمع بداية الموسم الجاري تعاقد النادي الأهلي مع 5 صفقات صيفية، بالإضافة إلى استعادة محمد عبد المنعم فى الميركاتو الشتوي، وضم النادى الأهلي كلا من بيرسي تاو، ولويس ميكسيوني، وحسام حسن، وكريم فؤاد، ومصطفى البدري، بناءً على رغبة موسيماني.

وافق موسيماني فى بداية الموسم على خروج مصطفى البدري على سبيل الإعارة لعدم حاجته إلى خدماته فى الوقت الحالي، لينتقل اللاعب إلى فيوتشر، بينما احتفظ الأهلي بالصفقات الأربعة لكن دون أن يحصد منهم الفائدة المنتظرة.

جاءت بداية بيرسي تاو ملفتة ولامعة مع النادي الأهلي بعد تألقه أمام الإسماعيلي، إلا أنه اختفى بعد ذلك خلف شبح الإصابات وتراجع المستوى، وشارك تاو مع الأهلي في 18 مباراة وسجل 6 أهداف، ويعتبر تاو من أكثر اللاعبين الذين يحصلون على الفرصة في الأهلي حتى رغم تراجع المستوى.

أما لويس ميكسيوني فشارك مع الأهلي فى 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، لكنها لم تكن كافية لتقديم أوراق اعتماده بشكل كامل لجماهير الأهلي.

فيما شارك حسام حسن فى 10 مباريات منذ انضمامه للأهلي بمعدل دقائق لعب 111 دقيقة، لكنه لم يسجل حتى الآن أى أهداف مع الفريق الأحمر.

ولم يحظ كريم فؤاد بفرصة كبيرة فى المشاركة مع الأهلي، إلا أنه شارك مع الفريق الأحمر فى 10 مباريات، جاءت لظروف إصابة محمد هاني اللاعب الأساسي في الجبهة اليمنى للفريق الأحمر، وخاض فؤاد 511 دقيقة بالقميص الأحمر لكنه لم يصنع أو يسجل أى أهداف.

وكانت عودة محمد عبد المنعم إلى النادي الأهلي بمثابة مطلب جماهيرى من عشاق القلعة الحمراء، بعد تألق اللاعب الملحوظ مع منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا، ليقطع الأهلي إعارته إلى فيوتشر ويستعيد خدماته قبل نهاية الموسم، إلا أن اللاعب لم يظهر بنفس المستوى مع الأهلي وبدا واضحاً الفارق بين مستواه مع الفراعنة وفي القلعة الحمراء، وشارك عبد المنعم مع الأهلي في 10 مباريات منذ عودته للفريق.