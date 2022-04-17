شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى القادمة فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بالنادى الأهلى فى تأجيل حسم بطل دورى السوبر للسيدات هذا الموسم ، بعد الفوز على سبورتنج فى المباراة الثالثة التى جمعت الفريقين، والتى كان سبورتنج يحتاج الفوز فيها للتتويج باللقب، وجاء فوز الأهلى ليتم خوض مباراة رابعة بين الفريقين، وفوز سبورتنج يعنى التتويج، وفوز الأهلى يقود الفريقين لمباراة خامسة.

من المقررأن تقام المباراة الرابعة بين الأهلى وسبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة غدا الاثنين فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقا لنظام البطولة الذى يقام بنظام best of 5 ، بأن يلتقى الفريقان 5 مباريات والفريق الفائز فى أكبر عدد مباريات يتوج باللقب.

والتقى سبورتنج مع الأهلى فى أول مباراتين، وتغلب الفريق السكندرى على المارد الأحمر بنتيجة 81/72، وفى المباراة الثانية 77-68، وفى الثالثة تغلب الأهلى على الفريق السكندرى بنتيجة 88/97.

يذكر أن سبورتنج توج بكأس السيدات على حساب الأهلى الشهر الماضى.