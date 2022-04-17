شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ظهير الزمالك السابق يتحدث عن مفاجأة عمال النادي له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم يرويها أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك السابق عن ذكرياته داخل القلعة البيضاء مؤكداً أنه ارتبط بعلاقة قوية مع عمال غرفة الملابس فى النادي، وكان بعتبرهم أخوته لأنه يقضى معهم أوقات طويلة باعتبار أن أسرته كانت فى بلجيكا وهو بمفرده فى القاهرة.

تابع: "كنت أحرص دائما على تناول الوجبات معهم سواء فى غرفة الملابس فى النادى او أوجه لهم الدعوة لتناول الطعام فى منزلى؛ وفوجئت عقب احد التدريبات وكان يوم عيد ميلادي بأن غرفة الملابس في الزمالك تحولت أثناء وقت التدريب إلى قاعة احتفال بعيد ميلادى، حيث تحولت الغرفة إلى بالونات وألعاب الاحتفالات وتورتة كبيرة، وفوجئت بأن من قام بهذا المجهود الضخم والتكلفة الكبيرة في وقت قياسي هم عمال غرف الملابس ليكون أفضل عيد ميلاد في حياتي ومن الذكريات التي لن انساها". ووجه سمير التحية لعمال غرف الملابس في الزمالك' قائلا: "بشكر كل أخوتي ميلا والفولي وابراهيم واجوجو وأبو عزة ودوبل".