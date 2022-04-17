شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق المصرى للدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب إيطاليا المصنف الرابع عالميًا بمنافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري.

وانتهت مباراة دور ثمن النهائي بين المنتخب المصري ومنتخب إيطاليا بنتيجة 45-35.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ثم فاز على منتخب أستونيا بنتيجة 41-32. ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب فرنسا بدور ربع النهائي.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلا من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي فيما يرأس البعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ويأتى منتخبنا الوطني في المركز الـ14 فى التصنيف الدولي لسلاح سيف المبارزة رجال.

واختتمت اليوم منافسات الفردي بمشاركة 293 لاعبا، حيث تبدأ منافسات الفرق غدًا الموافق 17 أبريل بمشاركة 38 فريقا.