أنسو فاتي: أنا مسلم مؤمن بالله وصليت كثيرا أثناء الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أنسو فاتي لاعب برشلونة بأنه مسلم وينتمي لأسرة مسلمة، موضحًا بأنه أثناء الإصابة قام بالصلاة كثيرا.

وقال فاتي في حوار مع قناة النادي الرسمية: "عائلتي هم أكبر داعم لي، بدونهم، لا أعرف ماذا يمكن أن أفعل، شكرا لهم، وبسببهم أنا من أنا اليوم".

وتابع: "أثناء إصاباتي صليت كثيرًا، أسأل الله أن ينعم على أسرتي بالصحة، وأخر شيء اسأل عنه هو ما يتعلق بشخصي".

وأضاف: "أنا وأسرتي مسلمون، ونؤمن بالله، أعتقد أنه بالعمل الجيد ومساعدة الله كل شيء ممكن".

وعانى فاتي من الإصابات منذ الموسم الماضي، ولم يشارك سوى 455 دقيقة في كافة المنافسات خلال الموسم الحالي، لكنه تمكن من تسجيل 5 أهداف للفريق.