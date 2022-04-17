جدول مباريات اليوم.. صراع مصري إفريقي جديد وتحديات أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد إقامة عدة مباريات على مستوى الكونفدرالية إضافة إلى عدد من الدوريات الأوروبية.

تشهد مباريات اليوم تحديات قوية بين أبرزها مباراتي المصري وبيراميدز ضمن الكونفدرالية، ولقاء باريس سان جيرمان ومارسيليا الذي يعتبر من أقوى المواجهات الكلاسيكية الأوروبية.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الساعة 5 ونص مساء.. تشيلسي ضد كريستال بالاس.. بى ان سبورت بريميوم 1

الساعة 9 مساء.. اشبيلية ضد ريال مدريد.. بى ان سبورت بريميوم 1

الساعة 8:45 مساء.. باريس سان جيرمان ومارسيايا.. بى ان سبورت 1HD

الساعة 10 مساء.. المصري ضد نهضة بركان.. بى ان سبورت 4 HD

الساعة 10 مساء.. بيراميدز ضد مازيمبي.. بى ان سبورت 6 HD

تعرف على جدول مباريات اليوم بالكامل