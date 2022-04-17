السد الذي وقف أمام الأهلي .. الزنيتي من "منبوذ" إلى بطل الرجاء (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف الدولي المغربي أنيس الزنيتي حارامي مرمي الرجاء، الأضواء في مواجهة فريقه مع الأهلي التي انتهت بهزيمته 2-1 في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتألق الزنيتي أمام الأهي بصورة لافنة للنظر وتصدى لركلة جزاء من عمرو السولية بعد ثواني من الإنفراد الذي تصدي له من محمد شريف بالإضافة إلى انقاذاته التي أوقفت النتيجة عند 2-1.

ولد أنس الزنيتي في الـ 28 من أكتوبر عام 1988 بمدينة فاس المغربية وهو أحد أبناء ناي المغرب الفاسي الذي لعب له منذ نعومة أظافره حتى صعد للفريق الأول عام 2008.

وقدم الزنيتي نفسه كحارس واعد رفقة "الماص" ليتوهج في موسم 2011-2012 ويحقق الثلاثة رفقة فريقه حيث فاز بكأس العرش المغربي بالإضافة إلى الكونفدرالية على حساب الأفريقي وكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي.

وشهدت مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية أمام الأفريقي تألق الزنيتي حيث تصدى لضربتين ترجيحيتين وتمكن من تسجيل الركلة الأخيرة التي منحت البطولة لناديه قبل أن يقصى قطب تونس ، الترجي في مباراة الذهاب .

وانتقل الزينتي عقب نهاية عقد مع المغربي الفاسي إلى الجيش الملكي ولعب له موسمين ثم انتقل إلى الرجاء عام 2015 لمدة 3 مواسم جددها مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجاري ليفوز معه بالدوري المغربي ومرتين ببطولة الكونفيدرالية ومرة ببطولة السوبر وكأس العرب ليصبح أكتر لاعب مغربي تحقيقا للألقاب القارية بسبع ألقاب.

ويلعب الزينتي لمنتخب المغرب للمحليين وتوج معه ببطولتي أمم أفريقيا للمحليين 2018 و 2020 بالإضافة إلى انضمامه للمنتخب الأول لأسود الأطلس.

وأمام نادي الأم تعرض الزنيتى لضربة قوية نهاية العام الماضي بالإصابة بكسر في اليد أدت إلى إجراءه لعملية جراحية وغيابه عن منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية وعن الرجاء لأكثر من شهرين .

وفي غياب الزينتي تألق بديله الشاب غايا مرياح وهو ما أجل تجديد الأخضر لعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكن الحارس عاد مرى أخرى للتشكيل الأساسي ولكن عودته كانت مخيبة في بعض المباريات ليتعرض لانتقادات واسعة خاصة في مباراة الفريق الماضية أمام رجاء ملية حيث طالبت جماهير الرجاء بعودة غايا مرياح أمام الأهلي وهو ما نقلته موقع L360 المغربي قبل بداية المباراة.