ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: رونالدو يلاحق صلاح ويشعل صراع بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في صراع هدافي الدور الإنجليزي بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على نورويتش سيتي بتسجيل 3 أهداف (هاتريك).

المباراة المثيرة التي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 كانت أقوى داعم لرونالدو في دخول التحدي مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

أصبح رصيد رونالدو 15 هدفا، وفي المركز الثالث بترتيب الهدافين بعد سون هيونج مين لاعب توتنهام (17 هدفًا).

وبالرغم من الصيام التهديفي لمحمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، لكنه مازال على قمة الهدافين برصيد 20 هدفا.

ولم يسجل محمد صلاح إلا هدف وحيد في مباريات الدوري الإنجليزي الخمس الأخيرة مع ليفربول.

لكن ماذا تبقى من مباريات لليفربول ومانشستر يونايتد؟

يخوض محمد صلاح مع ليفربول 7 مباريات متبقية هي على الترتيب؛ مانشستر يونايتد، إيفرتون، نيوكاسل، توتنهام، أستون فيلا، ساوثهامبتون، وولفرهامبتون.

أما في الجانب الأخر، فرونالدو يمتلك 6 مباريات لفريقه ضد؛ ليفربول، آرسنال، برينتفورد، برايتون، تشيلسي، وكريستال بالاس.

والطرف الثالث في تلك المعركة، وهو سون، فيلعب 6 مباريات مقبلة، أمام برينتفورد، ليستر سيتي، ليفربول، آرسنال، بيرنلي، نورويتش سيتي.

واستطاع محمد صلاح أن يحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في مرتين سابقتين، بينما كان في المركز الثاني الموسم الماضي بفارق هدف وحيد عن هاري كين الذي توج هدافا للموسم.