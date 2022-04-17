تقارير مغربية تكشف موقف لاعب الرجاء من مباراة العودة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير مغربية اليوم الأحد، أن عبد الإله مدكور لاعب نادي الرجاء بخير وإصابته لا تدعو للقلق.

وتعرض الظهير الأيمن للرجاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي حسمها الأحمر بنتيجة 2-1.

وأوضحت صحيفة "البطولة" أن مدكور خضع لفحص طبي بعد نهاية المباراة، بعدما شعر ببعض الآلام على مستوى الركبة.

وأضافت الصحيفة المغربية أن الفحوصات أثبتت أن إصابة مدكور لا تدعو للقلق، وسيكون حاضرا في مواجهة الإياب.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب محمد الخامس يوم الجمعة المقبل (22 أبريل الجاري).