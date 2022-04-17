تقارير: الرجاء يستعد لتقديم احتجاج للكاف بسبب الأداء التحكيمي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير مغربية اليوم الأحد، أن إدارة نادي الرجاء تستعد لمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الاحتجاج على الأداء التحكيمي خلال مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الرجاء ضيفا على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي we السلام، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية، فإن إدارة الرجاء تستعد لمراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم احتجاجا على الأداء التحكيمي في مباراته أمام الأهلي.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن الخطاب الذي سيقدمه النادي المغربي سيتضمن كل الهفوات التحكيمية التي تخللت المقابلة، بجانب الدور الذي لعبه مخرج اللقاء في تمويه حكم المواجهة ضمن عملية ضربة الجزاء "الخيالية" التي أثمرت عن الهدف الأول.

كما أوضحت الصحيفة أن نادي الرجاء الرياضي سيقدم بلاغا شديد اللهجة يُدين فيه المردود التحكيمي، والذي تضرّر منه أحد ممثلي الكرة المغربية في المسابقة القارية الأغلى على صعيد الأندية في أفريقيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب محمد الخامس يوم الجمعة المقبل (22 أبريل الجاري).