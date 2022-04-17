سيد نيمار.. موهبة ولدت في الزمالك واكتشفها فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر أمام جماهير الزمالك مؤخرا، لاعب الفريق الشاب سيد عبد الله الشهير بـ"نيمار"، بعدما شارك في مباراتين الأولى بدوري أبطال أفريقيا، ثم لعب مباراة ثانية ضد فاركو في الدوري الممتاز.

لعب نيمار 19 دقيقة أمام ساجرادا في دوري الأبطال، ثم شارك في 59 دقيقة ضد فاركو، وبالرغم من أن الزمالك خرج بالتعادل السلبي أظهر لجماهير القلعة البيضاء موهبته.

واستطاع نيمار أن ينال اهتمام المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعدما قاد تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، وأصبح ضمن عناصر الفريق التي يعتمد عليها مؤخرًا.

لكن من هو سيد نيمار؟

نيمار مواليد يناير 2000، وبدأ مسيرته في أكاديمية النادي عام 2009، قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين في العام التالي ويستمر لمدة 10 سنوات.

وتحدث اللاعب لقناة الزمالك في وقت سابق، عن سر حصوله على لقب نيمار، قائلًا: "أصدقائي هم من منحوني لقب نيمار، لأنني أحبه وأقوم بعمل نفس قصات الشعر الخاصة به والألوان، مهاراتي لا تشبه نيمار، لكني ألعب في نفس مركزه".

رحل اللاعب عن الزمالك عام 2019 لعدم وجود عقد له مع الفريق، وقام خلال تلك الفترة بخوض تجربة اللعب في الدوري التايلاندي الدرجة الثانية.

واستطاع نيمار وهو في صفوف فريق أوبون يونايتد أن يخوض 6 مباريات خلال فترة قصيرة هناك مدتها 6 أشهر فقط، وسجل خلالهم هدفين.

تحدث رفاعي محمد رفاعي، مدرب سيد نيمار السابق وعضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بنادي الزمالك عن اللاعب قائلًا: "هو من اللاعبين الموهوبين وكان قائد الزمالك في مراحل الناشئين".

وتابع: "سيد يمتلك سرعات كبيرة جدا ويلعب في مركز الجناح الأيسر ويتميز بالهدوء والاتزان.. وقادر على الوصول للمرمى بأسرع وقت ولكنه يحتاج إلى العمل بشكل أكبر على انهاء الهجمة".

وواصل الكشف عن قدراته، قائلًا :"لاعب جيد قادر على صناعة الفرص لنفسه وزملائه وقادر على أن يكون من أفضل اللاعبين في مصر يمتلك شجاعة كبيرة ولا يشعر بأي خوف

واستطرد: "معنى أن يقوم فيريرا بالدفع بسيد بشكل أساسي هذا يدل على ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعب، فهو مدرب كبير ويعلم جيداً من يستحق الحصول على فرصة للمشاركة".

وأضاف: "تربية سيد في قطاع الناشئين بالزمالك منحته ثقة كبيرة وهذا ما ظهر في المباراة الماضية أمام فاركو".

أما عن النصائح التي يجمع أن يستمع لها، فقال مدربه السابق: "في حالة استمرار مشاركته مع الفريق أتمنى له البقاء مع النادي، ولكن في حالة عدم مشاركته اتمنى خروجه للاعارة لموسم ثم عودته مرة أخرى للزمالك".

واختتم: "الإعارة سوف تساعده بشكل كبير وأنا على تواصل دائم معه، وانصحه بالقتال على الفرصة الحالية، يجب أن يعتبرها اخر فرصة ولابد من استغلالها فهو لاعب جيد ويليق بفريق الزمالك".