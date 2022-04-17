الامارات | الرجاء يشكو الحكم.. مخرج المباراة تحايل لاحتساب ركلة جزاء للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يشكو الحكم.. مخرج المباراة تحايل لاحتساب ركلة جزاء للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مغربية أن نادي الرجاء المغربي سيتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الفريق القاهري على أرضه بهدفين مقابل هدف.

وذكرت صحيفة البطولة أنه: "المكتب المدير لنادي الرجاء الرياضي يستعد لمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احتجاجا على الأداء التحكيمي في مباراته أمام الأهلي المصري، أمس السبت، برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "المراسلة التي سيُقدّمها الأخضر ستتضمّن كل الهفوات التحكيمية التي تخللّت المقابلة، إضافة إلى الدور الذي لعبه مخرج اللقاء في تمويه حكم المواجهة ضمن عملية ضربة الجزاء الخيالية التي أثمرت الهدف الأول".

وأكمل: "كما سيُصدر الرجاء الرياضي بلاغا نارياً بلهجة شديدة يُدين فيه المردود التحكيمي الذي عرفه اللقاء، والذي تضرّر منه أحد ممثليْ الكرة المغربية في المسابقة القارية الأغلى على صعيد الأندية في إفريقيا". وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء. وكانت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء على فيسبوك قد وصفت حكام المباراة والفيديو، ومخرج المباراة محمد نصر، بـ "لاعبي المباراة"، مشيرة إلى أن المخرج تحايل أثناء إعادة ركلة الجزاء الأولى التي حصل عليها الأهلي ولم يوفر للحكم اللقطات كاملة التي توضح عدم صحتها.

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