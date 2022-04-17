شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يتسلح بـ9 انتصارات مع المصري قبل ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحد جديد يخوضه النادي المصري في العاشرة مساء اليوم الأحد، بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني، وذلك عندما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربي، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتولى معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهى حمام الأنف، الترجى التونسى، والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفًا وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا.

وبلغ إجمالي مباريات المصري مع الشعباني 23 مباراة، مقسمة بين الدوري العام وكأس الكونفدرالية، حقق خلالها 9 انتصارات و9 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 13 مباراة فى الدورى العام، فاز خلالها فى 4 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مباراتين، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.

وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.