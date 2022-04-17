شكرا لقرائتكم خبر عن صابر حسن لاعب الإسماعيلى: سأقاتل للتتويج بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صابر حسن لاعب فريق الإسماعيلى الصاعد، أن حمد إبراهيم المدير الفنى للفريق، يدعمه و يسانده، بالإضافة إلى تشجيعه فى المباريات فى إطار الاهتمام بقطاع الناشئين بالنادى.

وقال اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى:"حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول يدعمني ويحرص على تشجيعي بشكل دائم ويطالبني بالتألق وإثبات جدارتي فى قيادة هجوم الدراويش بشكل تدريجي من خلال التدريبات والمباريات التجريبية".

وأضاف صابر حسن أنه شارك الموسمين الماضيين مع فريق 2003 فى دورى الجمهورية، وسجل خلالها 19 هدفًا، وشارك خلال الموسم مع فريق 2005 والتى تشهد روح قتالية لدى اللاعبين.

وعن أول مدرب منحه فرصة المشاركة ببطولة الجمهورية، قال اللاعب أن الدور يرجع الى محمد حسيب المدرب الحالي للفريق والذى سبق و تولى تدريبه مع فريق 2003 فى الموسم المنقضي كما أنه أول من منحه فرصة المشاركة فى بطولة الجمهورية".

واختتم اللاعب أنه سيقاتل من أجل التتويج بلقب دوري الجمهورية مع فريق 2005 والحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأول واثبات أحقيته فى أن يكون هدافاً للفريق الأول خلال المستقبل القريب “.