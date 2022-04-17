شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة عاصم مرعى من كوريا لحسم مشاركته فى تصفيات أفريقيا للسلة bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك فى التخطيط مبكرًا للمشاركة فى المرحلة الثانية من تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL ، والمقرر إقامتها فى رواندا الشهر المقبل، حيث تقام المرحلة الأولى فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وفتح مسئولو الفريق الأبيض خط اتصال مع عاصم مرعى لاعب الفريق السابق، ولاعب فريق تشانجوون ساكرز الكورى، لتدعيم صفوف الزمالك بجهود اللاعب خلال التصفيات، لما له من مستوى مميز، وخبرات احترافية بدأها منذ 2010، فى ألمانيا وتركيا، وكوريا.

وحجز مسئولو الفريق الأبيض مكان فى فريق السلة لعاصم مرعى بشكل مؤقت، لحين عودته من كوريا، وحسم موقفه سواء بالموافقة على المشاركة مع الفريق فى التصفيات من عدمه.

وفاز الزمالك فى أول 4 مباريات تم خوضها فى البطولة حتى الان أمام كوبرا السودانى، وكيب تاون الجنوب أفريقى، وبترو دى لواند، بالاضافة إلى فوكاش.