شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب على معلول في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن مباراة الذهاب أمس، السبت، بين الأهلي والرجاء بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة.

وفضّل الجهاز الفني عدم المُجازفة بـ علي معلول في لقاء الذهاب حتى لا تتفاقم الإصابة وليكون جاهزًا للمشاركة في لقاء العودة.

ويسافر الأهلي للمغرب بعد غد، الثلاثاء، لخوض مباراة العودة أمام الرجاء والتى ستقام في الثانية عشر من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف أمس التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام في مباراة أهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.