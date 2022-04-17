الامارات | اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم بتهمة "الاحتيال"

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم بتهمة "الاحتيال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية اليوم. وأوضحت وكالة "مهر" أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي في أعقاب "عدة شكاوى". في فبراير الماضي، أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية قد اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في ايه آر)". وفقًا للوكالة الرسمية الأحد، فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ أيضًا في قضية العملة المشفرة المزيفة.

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