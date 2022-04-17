شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يسعى لتحقيق الفوز الـ17 مع بيراميدز أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز ، تحدياً جديداً عندما يقود الفريق السماوي في مواجهة قوية أمام نظيره مازيمبي خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين فى العاشرة مساءً باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أبرز أرقام إيهاب جلال في الموسم الجاري مع بيراميدز كالتالي:

قاد بيراميدز في: 23 مباراة

فاز في: 16 مباراة

تعادل في: 4 مباريات

خسر: 3 مباريات

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة عمر جابر الذى تعرض لإصابة بجزع فى أربطة الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب فى مواجهة السنغال، كما عاد أحمد الشناوى بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبى، فيما يستمر رمضان صبحى فى الغياب بسبب إصابة الركبة.