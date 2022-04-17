شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإياب بين الأهلى والرجاء المغربي فى ملعب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلى مباراة مهمة أمام الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا باستاد مركب محمد الخامس لحسم الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلى والرجاء في المغرب

تحدد موعد لقاء الإياب بين الأهلى والرجاء فى ملعب مركب محمد الخامس الجمعة المقبل 22 أبريل فى الثانية عشرة منتصف الليل، أى أنها ستمتد للساعات الأولي من صباح السبت.

نتيجة مباراة الذهاب

حقق الأهلى فوزا غير مطمئن على الرجاء 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الأهلي والسلام وسط حضور 21 ألف من انصار الأهلى أحرز هدفي الأهلي عمرو السولية وحسين الشحات.

موعد سفر الأهلى إلى المغرب

تسافر بعثة الأهلى إلى المغرب فى الساعات الأولي من صباح بعد غد الثلاثاء على أن يخوض الفريق ثلاث تدريبات فى موعد المباراة استعدادا لهذه المواجهة الصعبة التي سيحرص لاعبو الأهلي خلالها على تحقيق نتيجة جيدة من أجل حلم الصعود وتحقيق اللقب الحاري عشر فى تاريخ النادى.