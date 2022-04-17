شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لضم على زين رغم توقيعه لدينامو بوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادى الأهلى لإقناع على زين نجم كرة اليد المحترف فى صفوف برشلونة الإسباني من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر.

وتأتى مفاوضات زين بالرغم من توقيعه على عقود الانضمام لفريق دينامو بو خاريست الرومانى، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج تدعيمات قوية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى .

وكان تم الإعلان من قبل عن إنسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى و يصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى .