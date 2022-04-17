شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين أكثر من اسم لتدريب المنتخب الأولمبي فى المرحلة المقبلة، ودخل ضمن المرشحين فى الوقت الحالى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، وأسامة نبيه مدرب عام نادى الزمالك، وربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد فى اجتماعه المقبل.

على صعيد آخر، يجهز الثنائى محمد شوقى مدرب منتخب مصر وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى تقريرًا شاملاً عن جميع لاعبى المنتخب وحراس المرمى فى الفترة الأخيرة، لتقديمه إلى إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

ووافق إيهاب جلال على استمرار الثنائى محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الجديد بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالى كارلوس كيروش، الذى رحل بعد مباراتى السنغال فى المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويسجل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الظهور الأول له مع الفراعنة فى تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023 ، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له فى التصفيات فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل عقب الاخفاق فى التأهل لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، على أن تقام القرعة الثلاثاء الموافق 19أبريل الجارى فى السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.