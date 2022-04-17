شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بدر بانون قلب دفاع الأهلى النابض يستعد للعودة لمواصلة التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بدر بانون من عناصر خط الدفاع القوية فى صفوف النادى الأهلى، ولكنه ابتعد خلال الفترة الماضية بأمر طبى بعد مضاعفات فيروس كورونا، إلا أنه يستعد للعودة إلى القاهرة مجددا لبدء خوض تدريبات فريقه. واطمئنت الجماهير الأهلاوية والجهاز الطبى على بدر بانون بعد حصوله خلال المرحلة الماضية على راحة سلبية لإجراء فحوصات التأكد من تعافيه بشكل تام.

ويتواجد بانون فى المغرب منذ فترة طويلة ضمن الراحة السلبية التى حصل عليها الفترة الماضية لتأهيله وعلاجه من مُضاعفات فيروس كورونا.

وتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، حالة بدر بانون طوال الفترة الماضية واطمأن الجهاز على تحسّن حالة المدافع الدولي الذى يحرص على تنفيذ برنامج تأهيلى للحفاظ على لياقته البدنية.

وتؤكد المؤشرات الأولية أن حالة بدر بانون مطمئنة والنتائج الأولية للفحوصات جاءت مبشرة، وأن موعد عودة اللاعب للملاعب اقترب، وهو ما سيتحدد بعد الفحوصات الطبية الجديدة التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يجري بانون فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على عضلة القلب، ليتم عرضها على طبيب الأهلي ليحدد موعد عودته للملاعب وبدء البرنامج التأهيلي الخاص به قبل عودته للمشاركة في المباريات.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب بدر بانون فى الصور التالية :