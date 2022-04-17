شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة الذهاب أمام الرجاء ويبدأ التفكير فى لقاء الحسم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الرجاء المغربي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالمغرب، المقرر له 2السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.

ويستعد الأهلي للسفر للمغرب بعد غد، الثلاثاء، على متن خطوط عادية تمهيداً لخوض اللقاء المرتقب السبت المقبل.‏

بعيداً عما سبق، استقر مسئولو النادي الأهلي على اصطحاب المغربي بدر بانون مع بعثة الفريق عقب انتهاء مباراة الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وينوي الأهلي عودة اللاعب بعدما حصل على راحة سلبية طوال الفترة الماضية للتعافي من إصابته الأخيرة من مُضاعفات كورونا.

ويغيب بانون عن الأهلي منذ نهاية ديسمبر الماضي؛ بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للراحة التامة بسبب التهاب عضلة القلب، ويحتاج بعض الوقت في قبل العودة للانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية، ويرغب الأهلي في استعادة جهود بدر بانون، من أجل حل أزمة المشاكل الدفاعية التي عانى منها الأهلي طوال الفترة الماضية، خاصة مع إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي، مثل محمد عبد المنعم وأيمن أشرف ورامي ربيعة.

وفي هذا الشـأن ، أكد مسئولو الأهلي للمدافع المغربي أن النادى يدعمه وبشدة فى "محنة" الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية ، وطمأن مسئولو الأهلي اللاعب المغربي بشأن مستقبله مع النادى، وأكدوا له أن الأنباء التى تتردد من وقت لآخر بشأن فسخ عقده بدعوى معاناته من إصابة تحتاج وقت طويل للتعافي غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد مسئولو الأهلي للمدافع المغربي أن النادي لا يمكن أن يتخلّى عنه بسبب الإصابة، طالما أن حالته ليست مستحيلة، وأن عودته للملاعب ستكون قريبة وقوية.