معلول جاهز لمواجهة الرجاء وفحص طبي لتحديد موعد مشاركته في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تأكد سفر علي معلول ظهير أيسر الأهلي مع بعثة الفريق إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الرجاء يوم الجمعة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلم الخليج 365 أن معلول أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة العودة بشكل طبيعي بعدما غاب أمس السبت عن لقاء الذهاب بسبب شد خفيف في العضلة الضامة.

ورفض الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المجازفة بمعلول وفضًل اراحته حتى يكون جاهزا لمواجهة العودة، ويؤدي اللاعب حاليا تدريبات تأهيلية ويخضع لفحص طبي جديد لمعرفة موعد انتظامه في المران الجماعي.

وفاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبات بحاجة إلى تحقيق لتحقيق التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل هدفين على أقل تقدير من أجل التأهل لنصف النهائي.

ويلعب الأهلي أمام الرجاء في مباراة الإياب منتصف ليلة الجمعة المقبلة.