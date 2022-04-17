ساديو ماني على موعد إنجاز غير مسبوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بات السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول، على موعد مع إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعد تحقيقه لقبين في عام 2022.



وفي شهر فبراير/شباط الماضي حقق ماني لقب كأس أمم أفريقيا 2022 مع منتخب السنغال، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مع ليفربول، ليحرز لقبين من 8 ألقاب -على الأقل- يمكنه الفوز بها في العام الحالي.

ووصل ماني مع ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ضرب "الريدز" موعدا مع فياريال، وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من مانشستر سيتي وريال الإسباني في نصف النهائي الآخر.

كذلك بلغ فريق المدرب يورجن كلوب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي مع الفائز في نصف النهائي بين تشيلسي وكريستال بالاس.

وفي الدوري الإنجليزي يخوض ليفربول منافسة شرسة مع مانشستر سيتي على اللقب، حيث يحتل "الريدز" وصافة الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الفريق السماوي صاحب الصدارة.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو/أيار، بعد أسبوع واحد تقريبا من نهاية الدوري الإنجليزي، وأسبوعين من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي حالة فوز ليفربول بلقب كأس الاتحاد أو الدوري الإنجليزي أو كليهما، سيلعب مباراة الدرع الخيرية (سوبر إنجلترا) في صيف العام الحالي، قبل بداية الموسم المقبل.

كذلك فإن فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال سيؤهله للمنافسة على لقبين آخرين هما السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يقام كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس/آب المقبل، فيما لم يتم تحديد موعد النسخة المقبلة من مونديال الأندية.

وبخلاف الألقاب التي يأمل ماني في تحقيقها مع ليفربول، من المنتظر أن يخوض النجم السنغالي تحديا أصعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام نهاية العام الحالي.

وبهذا فإن ماني من الناحية النظرية يمكنه حصد 8 ألقاب في 2022 وهي كأس أمم أفريقيا وكأس الرابطة الإنجليزية، بجانب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى 9 حال إقامة مونديال الأندية في العام الحالي.

جدير بالذكر أن ماني (29 عاما) شارك في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.

ومع منتخب السنغال لعب ماني 9 مباريات منذ بداية عام 2022، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.