شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُخصص تدريبا لتطوير أداء المهاجمين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجاً لتطوير أداء المهاجمين، فى ظل عدم الرضا عن الأداء الفترة الأخيرة، حيث يرغب البروفيسور فى تطوير أداء سيف الجزيرى وعمر السعيد مستغلاً تلك الفترة التى ما بين مباراة وفاركو الاتحاد، حيث خاض الزمالك مواجهة فاركو الثلاثاء الماضى، على أن يخوض مواجهة زعيم الثغر الثلاثاء المقبل.

وتسود حالة عدم رضا داخل الجهاز الفنى للزمالك عن مستوى مهاجمى الفريق، خاصة فى ظل عدم استغلال الفرص أو خلق هجمات خطرة على مرمى الخصم، الأمر الذى أدى لخروج الفريق بالتعادل السلبى فى مواجهة فاركو الأخيرة.

واستقر فيريرا على إعادة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث غاب سيف الدين عن مواجهة الزمالك وبيراميدز والمقاصة، قبل أن يعود لقائمة الفريق فى مواجهة فاركو الأخيرة، التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وشارك اللاعب فى الشوط الثانى.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى بدلاً من عمر السعيد فى قيادة هجوم الزمالك خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، ولم يظهر عمر السعيد بالمستوى المطلوب فى مواجهات الزمالك الأخيرة الأمر الذى دفع البروفيسور للاستقرار على عودة سيف الدين الجزيرى، لاسيما وإن فيريرا خصص برنامج لتطوير أداء المهاجمين فى ظل عدم الرضا عن الأداء فى الفترة الأخيرة، حيث يرغب جوسفالدو فيريرا فى تطوير أداء سيف الجزيرى وعمر السعيد مستغلاً تلك الفترة التى ما بين مباراة وفاركو الاتحاد، حيث خاض الزمالك مواجهة فاركو الثلاثاء الماضى، على أن يخوض مواجهة زعيم الثغر الثلاثاء المقبل.