شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات كرة القدم يواجه نيجيريا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، اليوم الأحد، منتخب نيجيريا، في ذهاب الدور الثاني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالهند.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاما إلى الدور الثاني فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ؛ بعد انسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين اللتين كان مقررا لهما مارس الماضي.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المشرف علي الكرة النسائية.

وتضم قائمة منتخب الناشئات كلا من: حبيبة عماد ومريم طارق وهنا شكري و مايا ايهاب ورزان طايل ورودينا عبد الرسول وحبيبة عصام وحبيبة عمر وتانية سوليم وندي خالد ومرتا بشير ونور نهات ونادية رمضان وكاميليا كريم وحبيبة اشرف وليلي زاهر وملك عادل وحلا مصطفي ومي مجدي وفرح هشام وفرحة محمود وجنة محمود وهنا سليمان.