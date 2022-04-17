شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. الحاوى وليد سليمان يقود الأهلى لفوز مثير على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم هو "الحاوى" وليد سليمان لاعب النادى الأهلى فى شباك نادى الإسماعيلى فى الوقت القاتل "91"، ليمنح المارد الأحمر ثلاث نقاط مهمة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2018.

حاول الأهلى والإسماعيلى تحقيق الفوز ولكن لاعبى الفريقين تبادلوا إضاعة الفرص السهلة أمام الحارسين محمد الشناوى ومحمد عواد نجمى اللقاء، إلا أن الحاوى وليد سليمان استغل عرضية عبد الله السعيد لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، ووضعها برأسية مميزة فى شباك محمد عواد، ليواصل الأهلى أهدافه القاتلة.

وجاء تشكيل الأهلى، فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، وخط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، محمد هانى، باسم على، وخط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، عبد الله السعيد، وخط الهجوم: أحمد حمودى، جونيور أجايى، وليد أزارو.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلى، محمد عواد – ريتشارد بافور – محمود متولى – حسنى عبد ربه – أبو المجد بوشا – محمد الصادق – عماد حمدى – محمد فتحى – إسلام عبد النعيم – إبراهيم حسن – دييجو كالديرون.