شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأحد 17 أبريل/نيسان 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات العربية والأوروبية.



يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيول، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sprots 1 HD.

في مباراة كبرى ومنتظرة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، يلتقي فريق ريال مدريد مع إشبيلية، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق عصام الشوالي.

في قمة منتظرة في الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي، يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع مارسيليا، مساء يوم الأحد، بملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق المباراة الساعة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الـ10:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواجه فريق تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره كريستال بالاس، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

في قمة ليبية منتظرة، يصطدم فريق الاتحاد بنظيره الأهلي في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق محمد بركات.

يصطدم فريق بيراميدز المصري بنظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق أحمد عبده.

في قمة عربية منتظرة، يلتقي فريق المصري البورسعيدي بنظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عادل خلو.