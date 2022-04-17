ليفربول يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، السبت.



وسجل ليفربول 3 أهداف خلال الشوط الأول، وجاءت البداية برأسية إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9، قبل أن يعزز ساديو ماني التقدم بهدف ثان بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي (ق 17).

ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، سجل ماني هدفه الثاني، والثالث لليفربول بتسديدة قوية في مرمى "السماوي".

وبعد مرور دقيقتين فقط من انطلاقة الشوط الثاني، قلص جاك جريليتش الفارق بالهدف الأول لمان سيتي، قبل أن يسجل السماوي هدفا ثانيا بواسطة برناردو سيلفا (ق 90+1).

وبذلك يتأهل "الريدز" للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من لقاء تشيلسي ضد كريستال بالاس، الذي يجمع بينهما مساء يوم الأحد المقبل.