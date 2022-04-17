شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. "آل جمعة" منجم المواهب فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يومياً خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية، مسلطا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروى، وما قدمته هذه الشجرة من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال فى إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هى عائلة "آل جمعة" بسيناء، تلك الأسرة الكروية التي أنجبت 3 أشقاء للكرة المصرية هم صالح جمعة نجم الأهلى السابق وسيراميكا الحالي، وعبد الله جمعة لاعب الزمالك، وشقيقهما الأصغر عبد الرحمن جمعة ناشئ الزمالك.

صالح جمعة

النادي البترولي كان بوابة صالح جمعة للانضمام إلى صفوف منتخبات الشباب والأولمبي والأول، لتمكنه مهارته من الاحتراف مبكرا بقميص ناسيونال ماديرا البرتغالي الذى ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أولوية الشراء، لتخفق تلك التجربة سريعا دون أن يحقق النتائج المتوقعة من موهبته.

انتقل صالح جمعة للأهلى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسئولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت.

ورغم موهبته الكبيرة لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الاهلى خاصة وأنه صاحب موهبة لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.

قضى لاعب الوسط 5 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأحمر حتى رحل متوجهاً لسيراميكا، لكنه خرج خلال فترة وجوده بالقلعة الحمراء للإعارة لمدة سنة ونصف السنة إلى فريق الفيصلى السعودى فى يناير 2018، لكنه عاد للأهلى مرة أخرى فى سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

ويمتلك صالح جمعة 11 بطولة بقميص الأهلى، منها 5 دوري ممتاز وبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري فى 4 مناسبات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وأصيب صالح جمعة مع سيراميكا بقطع في وتر أكيليس يوليو الماضى، بعدما سقط دون تدخل من احد خلال ودية سيراميكا أمام طلائع الجيش، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للملاعب أول مايو القادم وتكون مشتاركته في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.



صالح وعبد الرحمن

عبد الله جمعة

عبد الله جمعة بدأ مسيرته الكروية فى نادى إنبي، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولي خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة بالدوري الألمانى، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدورى المصرى عبر بوابات إنبى مجدداً، ثم ينتقل إلى النادى المصرى، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدى السابق.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بست بطولات، هي الدوري الممتاز مرة وكأس مصر في مرتين ومرة للسوبر المصرى والأفريقي والكونفدرالية.

عبد الرحمن جمعة

موهبة ثالثة بدأت تظهر على الساحة الكروية وتخطف الأنظار، عبد الرحمن جمعة الضلع الثالث والشقيق الأصغر فى العائلة الكروية، والذى انضم مؤخراً إلى ناشئين ميت عقبة ليلتحق بشقيقه عبد الله ظهير أيسر نادى الزمالك، والذى يعتبره الناشئ الواعد مثلاً أعلى فى الحياة والساحرة المستديرة.