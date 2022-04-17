شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم مصير بيكهام ويفتح الطريق أمام عودة "شكرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم عودة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق المُعار لسموحة، لحين حسم موقف أكرم توفيق لاعب الفريق المُصاب بقطع فى الرباط الصليبي، وتتجه النية فى القلعة الحمراء لعدم عودة بيكهام إلا حال تأخر أكرم توفيق في الاستجابة للبرنامج العلاجي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الرباط الصليبيي التى تعرض لها في يناير الماضي خلال بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي لا تميل لإعادة بيكهام بسبب تواضع قدراته الفنية، موضحاً أن اللاعب لن يعود للقلعة الحمراء إلا إذا وجد مسئولو النادي أن هناك صعوبة فى استعادة أكرم توفيق مستواه مع بداية الموسم الجديد، أو إذا فشل النادى فى تدعيم الجبهة اليُمنى بصفقة مُميزة وحال تراجع مستوى ظهيري الفريق ، محمد هاني وكريم فؤاد.

وأكد المصدر أن إدارة النادي استقرت، فى الوقت نفسه، على عودة محمد شكري ظهير أيسر الفريق المُعار لسموحة بنهاية الموسم الجارى، بسبب عدم قدرة محمود وحيد على القيام بدور "خليفة" الظهير الدولي التونسي على معلول.

وبات من المؤكد أن شكرى سيعود للمارد الأحمر الصيف المقبل، لاسيما أنه يُقدم عروضاً جيدة مع سموحة بعكس الحال مع بيكهام الذي يرى مسئولو الأهلي أنه لم يطوّر مستواه ولن يعود للأهلي إلا فى أضيق الحدود.