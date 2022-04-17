شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. عماد متعب "قناص" بدرجة "رحيم" بالأطفال والمحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. عماد متعب

شهدت مسيرة عماد متعب، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، العديد من المواقف الإنسانية التي تدل على الوجه الرائع للقناص الذى أرعب الحراس داخل المستطيل الأخضر، وجاء أبرزها فى بداية مسيرته الاحترافية بالدورى السعودى من بوابة نادى التعاون، حيث قرر متعب ارتداء قميص يحمل الرقم 74، تخليداً لمشجعى الفريق الذين استشهدوا فى أحداث استاد بورسعيد، بالإضافة إلى أنه كان أول الداعمين لأسر الضحايا.

وحرص متعب على زيارة عدد من مستشفيات الأطفال لدعمهم فى السعودية، وأبرزها زيارته لمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم فى اليوم العالمى لدعم الأطفال نفسياً ومعنوياً من خلال التقاط بعض الصور وتقديم الهدايا التذكارية.

وفى مصر، قام متعب بزيارة إحدى مستشفيات الأطفال، لتقديم الدعم لهم، رافضاً قبول المقابل المادى الخاص بتلك الزيارة، وعزم على التبرع به كاملاً لدعم المستشفى باسم النادى الأهلى، وهو ما ألقى بظلاله على المستشفى وفتح باب الأعمال الخيرية فى تلك الفترة.

وكان المستطيل الأخضر شاهداً على مواقف «متعب» الإنسانية، فكان فى أعقاب كل مباراة يحرص على التفاعل مع جماهيره بشكل خاص ومباشر، لعل أبرز تلك اللقطات منح قميصه إلى أحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين وجدوا داخل استاد القاهرة لدعمه ومؤازرته أثناء إحدى مباريات الفريق الأحمر.