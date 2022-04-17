شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الاتحاد تحت الميكروسكوب فى مواجهة الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا، هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندرى تحت الميكروسكوب فى اللقاء المرتقب للفريقين الثلاثاء المقبل بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدورى، قبل الدخول فى مفاوضات مع مجلسى إدارة الناديين.

ويرفض المدير الفنى للزمالك التعاقد مع أى لاعب قبل رؤيته على الطبيعة حتى يتم الحكم على مستواه فنيا وبدنيا قبل توريط النادى فى التعاقد.

وتألق هشام صلاح بشكل كبير مع زعيم الثغر، بالرغم من النتائج المتذبذبة منذ بداية المسابقة والتى أدت لتغيير الجهاز الفنى برحيل حسام حسن والتعاقد مع عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق، ويسعى مجلس إدارة الزمالك لإبرام عدد من الصفقات السوبر لبناء فريق قوى قادر على مواصلة تحقيق البطولات من جديد.