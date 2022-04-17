اخبار الرياضه

فوائد ممارسة كرة السلة.. بناء العظام وتقوية الجهاز المناعى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة كرة السلة.. بناء العظام وتقوية الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائماً تنطبق على ممارسى ، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

 

اليوم التى سنعدد فوائدها هى كرة السلة والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من النجوم .

 

تعزيز الجهاز المناعى.

 

تعزيز الثقة بالنفس.

 

تقليل الضغط العصبى.

 

بناء قوة العظام.

 

تحسين مهارات التواصل.

 

 

القدرة على التركيز و إتخاذ القرار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا