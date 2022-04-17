شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة كرة السلة.. بناء العظام وتقوية الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى كرة السلة والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من النجوم .

تعزيز الجهاز المناعى.

تعزيز الثقة بالنفس.

تقليل الضغط العصبى.

بناء قوة العظام.

تحسين مهارات التواصل.

القدرة على التركيز و إتخاذ القرار.