شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يتوج بدورى 2004 دون هزيمة وبفارق 9 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك بلقب الدوري موسم 2003-2004، وهو الموسم رقم 47 فى تاريخ الدوري المصري الممتاز، وانتهى بتتويج الزمالك ليحصد لقبه الحادى عشر والثانى على التوالي.

حقق الزمالك لقب الدوري موسم 2003-2004، بفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني فى هذا الموسم، كما أنهى الأبيض الموسم دون أى هزيمة، حيث لعب 26 مباراة وحقق 21 فوز وتعادل في 5 مباريات.

وحصل الزمالك في هذا الموسم على لقب أفضل فريق هجوميا ودفاعيا حيث سجل لاعبوه 59 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

وحصد عبد الحليم على مهاجم الزمالك الأسبق والهداف التاريخي للفريق لقب هداف الدوري في هذا الموسم بعد تسجيله 21 هدفا من أصل 59 هدفا سجله فريقه.