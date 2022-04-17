شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة منتخب مصر تحت 17 سنة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، مسحة جاءت نتيجتها سلبية لجميع عناصر المنتخب بحمد الله، ويرتدي الفريق القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء قبل مباراة اليوم الأحد، أمام نيجيريا بالعاصمة أبوجا على الملعب الوطني، والمحدد لها الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور الثاني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالهند.

وتضم قائمة منتخب الناشئات كلا من: حبيبة عماد ومريم طارق وهنا شكري و مايا ايهاب ورزان طايل ورودينا عبد الرسول وحبيبة عصام وحبيبة عمر وتانيا سوليم وندي خالد ومارتا بشير ونور نهاد ونادية رمضان وكاميليا كريم وحبيبة أشرف وليلي زاهر وملك عادل وحلا مصطفي ومي مجدي وفرح هشام وفرحة محمود وجنى محمود وهنا سليمان.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام إلى الدور الثاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم، بعد انسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين اللتين كان مقررا لهما مارس الماضي.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة النسائية.